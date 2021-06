Le rhum de Martinique s’expose pour la deuxième fois à l’Elysée

Guy Etienne •

Cette exposition initiée par le Président Emmanuel Macron en janvier 2020, met à l’honneur des produits venus des 4 coins du continent, sous l'appellation "Fabriqué en France". L’objectif est de "réaffirmer l’attachement du pays aux entreprises de son territoire et valoriser le patrimoine, l’innovation et la maîtrise du savoir-faire de chacun des départements et territoires français".

La deuxième édition se tiendra durant le week-end des 3 et 4 juillet 2021 au Palais de l’Elysée, à Paris.

Honneur au "très vieux"

Après l'usine Neisson, laquelle en 2020 avait installé ses spiritueux sous les dorures de l'Elysée, cette année, c'est le concurrent Clément qui sera la vitrine de la Martinique. Son "très vieux" VSOP et AOC, a été sélectionné par un jury d’experts en tant que "produit ambassadeur" précise la direction de la distillerie franciscaine.

Fruit d’un véritable savoir-faire en matière de vieillissement, le très vieux VSOP est vieilli un minimum de 4 années en fûts de chêne, avant d’être mis en bouteille sur site à l’Habitation Clément. Véritable fleuron de la marque en France et à l’international, ce rhum puise sa complexité de l’usage alternatif de fûts neufs et d’anciens fûts de Bourbon. (La direction)

Une partie du chai de l'Habitation Clément. Construit en 1946, ce chai a été réaménagé avec un nouveau système de stockage des fûts. • ©Facebook rhums Clément / DR

L’Habitation Clément est aujourd’hui le "premier site de spiritourisme de France" selon les responsables, où sont accueillis près de 200.000 visiteurs chaque année. "Son rhum agricole AOC est plébiscité par de plus en plus de consommateurs" affirme encore la direction.

Grâce à l’expertise, au savoir-faire et la passion des hommes et femmes qui travaillent au quotidien pour le développement de cette marque martiniquaise, nous sommes fiers de participer au rayonnement de notre territoire d’Outre-mer et de la France, dans plus de 80 pays à travers le monde. (Charles Larcher - directeur de la rhumerie)

La distillerie Clément est en activité depuis 1887 en Martinique.