Le Salon de l’Habitat 2024 a ouvert ses portes pour 5 jours à Fort-de-France

La 32ᵉ édition du Salon de l’Habitat a débuté ce mercredi (4 décembre) au stade Pierre Aliker de Dillon, à Fort-de-France. Jusqu’à dimanche prochain (8 décembre), ce rendez-vous annuel rassemble près de 220 exposants autour du thème de l’édition 2024 : "Éclairage et design".

Chaque année, le Salon de l’Habitat attire plus de 25 000 visiteurs. Ils viennent s’informer, s’inspirer et échanger avec des professionnels du secteur.

Pour cette 32ᵉ édition, l’événement réunit près de 220 exposants et s’étend sur les 10 000 m² d’exposition du stade Pierre Aliker de Dillon, à Fort-de-France.

Le Salon de l’Habitat est l’occasion de découvrir les nouveautés et les tendances du moment, mais aussi de pouvoir apprécier le savoir-faire des entreprises martiniquaises, et de bénéficier de conseils bien utiles. L'organisation du salon

Cinq grands domaines au cœur du site

Les exposants proposent des solutions et des innovations autour de cinq grands univers : "Experts & conseils"; "Aménagements extérieurs", "Protection et environnement" ; "Financements et services", ainsi que la "Jardinerie". Le secteur "Logement et environnement" est bien sûr représenté.

La présence de conseillers logement et environnement judicieux et experts, rajoute aux ambitions profondes de ce salon. L'organisation

Près de 27 000 visiteurs viennent s'informer chaque année au Salon de l'Habitat de Martinique. • ©Facebook/Salon de l'Habitat

Un thème centré sur l’innovation

Le thème de l'édition 2024, "Éclairage et Design", met l’accent sur des solutions modernes et esthétiques, afin d'améliorer les espaces de vie.

Ce 32e salon refermera ses portes dimanche prochain (8 décembre) à 22 heures.