Le "salon du voyage et des vacances" : 3 jours pour bien se préparer à prendre du bon temps

Les 10, 11 et 12 mars 2023, le Comité Martiniquais du Tourisme, Open soft System et leurs partenaires, invitent le public au "salon du voyage et des vacances", au Palais des Congrès de Madiana, à Schoelcher. 20 000 visiteurs sont attendus pour cette 23e édition, dont l’invitée d’honneur est l’île de Sainte-Lucie.

Guy Etienne •

Les professionnels du tourisme attendent le grand public ce week-end, à l’occasion du 23e "salon du voyage et des vacances", au Palais des Congrès de Madiana, à Schoelcher. Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, de 9h à 20h, plus de 50 exposants proposent leurs meilleurs produits et services.

Depuis 1998, cette manifestation se veut être "une vitrine de l’offre actuelle et future des prestataires de service locaux, caribéens et internationaux".

Des prestataires de services touristiques Martiniquais, Caribéens et Internationaux (Offices du tourisme, grands groupes hôteliers, agences de voyages, compagnies aériennes, tours opérators, loueurs de véhicules, prestataires d’activités nautiques...dialogueront avec les quelques 20 000 visiteurs attendus. L’organisation

Image du salon du voyage et des vacances (édition 2017) • ©Cap Facebook

Face à l’appétence grandissante des Martiniquais pour les voyages en particulier, ce salon propose outre "des tarifs attractifs, diverses animations et un jeu-concours avec un tirage au sort quotidien" en fin de journée, avec des lots conséquents (séjours, croisières, billets d’avion, excursions…).

L’île de Sainte-Lucie, invitée d’honneur en 2023

A chaque édition, la manifestation met aussi en avant une destination voisine ou lointaine. Cette année, c’est Sainte-Lucie qui sera la vedette durant les 3 jours. L’île du sud située à moins d’une demi-heure d’avion de Fort-de-France, est notamment réputée pour la qualité de ses hôtels 4* et 5* et leurs formules All Inclusive.

Image d'une des baies de l'île de Sainte-Lucie. • ©Capture Facebook Sainte-Lucie / DR

De quoi faire pâlir d’envie les professionnels martiniquais, dont les structures sont vieillissantes, sans parler des charges d’exploitation, bien plus élevées qu’à Castries. En dépit d’une baisse de fréquentation en 2020, Sainte-Lucie reste un des périples préférés des touristes en Caraïbes.

L’accès de ce "salon du voyage et des vacances" est gratuit pour les moins de 12 ans.