Le salon "Martinique pour l’emploi" 100% digital… pour trouver du travail ou de nouveaux collaborateurs en 13 jours

Du 23 septembre au 5 octobre 2021, pôle emploi et ses partenaires organisent pour la première fois, un salon en distanciel pour les demandeurs et les patrons. Les entreprises participantes sont consultables 24h/24 et les candidats peuvent découvrir les offres ou postuler à tout moment.

Guy Etienne •

Pôle emploi propose aux demandeurs de candidater ou d’échanger avec des recruteurs 24h sur 24, à l’occasion du salon "Martinique pour l’emploi", du 23 septembre au 5 octobre 2021. La première édition de ce salon 100% digital adapté aux conditions sanitaires, rassemble plusieurs partenaires institutionnels et socio-professionnels (GBH, Contact Entreprises, MEDEF, CCIM, CPME, AMPI, CMA et FTPE). Porté par Pôle emploi Martinique, avec le soutien de partenaires, "Martinique pour l'emploi" offre l'opportunité à tous les martiniquais de trouver un emploi, de postuler à une offre et de rencontrer les professionnels pour échanger sur l'avenir. Demandeurs d'emploi, salariés en reconversion ou en quête d'évolution, créateur d'entreprise, vous pouvez entrer en relation avec des recruteurs, constituer votre réseau et concrétiser votre projet professionnel. "Martinique pour l'emploi" c'est aussi la possibilité pour nos entreprises de rencontrer des candidats motivés, leurs futurs collaborateurs. Antoine Dénara - directeur régional de Pôle Emploi / martiniquepourlemploi.mq Les objectifs de ce salon en ligne consistent à : Recruter, renforcer l’accessibilité aux opportunités ;

Mettre en avant des secteurs d’activités et des métiers ;

Développer la coopération entre acteurs majeurs de l’emploi en Martinique ;

Valoriser la Martinique comme territoire pourvoyeur d’opportunités. Durant 13 jours, des webconférences sont également prévues sur l’entretien d’embauche, les ressources humaines, la formation des salariés, ou encore les relations intergénérationnelles au sein des organisations. Pour accéder gratuitement au salon, CLIQUEZ ►ICI Affiche du salon en ligne "Martinique pour m'emploi" du 23 septembre au 5 octobres 2021. • ©martiniquepourlemploi.mq

