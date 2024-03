Le sous-marin nucléaire français Duguay-Trouin est en escale en Martinique

Depuis ce dimanche 3 mars 2024, le sous-marin nucléaire Duguay-Trouin est dans les eaux de Martinique, au quai des Tourelles du grand port maritime de Fort-de-France jusqu’au 9 mars prochain. Durant cette escale d’une semaine, la réglementation a été renforcée concernant la navigation maritime, les activités nautiques, ainsi que la circulation aérienne dans le périmètre du navire d’attaque. Mais il "ne sera pas ouvert à la visite" du public.

Un arrêté préfectoral daté du 1er mars 2024, renforce la réglementation de la navigation maritime, des activités nautiques, de la circulation dans les espaces maritimes bordant la Martinique et dans l'enceinte du grand port maritime de Fort-de-France, à l'occasion de l'escale du sous-marin nucléaire français Duguay-Trouin.

(Re)voir le reportage de Cécile Marre et Marc Balssa :

Reportage Cécile Marre et Marc Balssa. • ©Martinique la 1ère

Tout au long de l'escale du sous-marin au quai des Tourelles du grand port maritime de la Martinique, des mesures impératives de sécurité et sûreté sont requises pour minimiser l'impact des activités, de l'environnement industriel et des voies de communication sur le sous-marin.

Jusqu’au samedi 9 mars 2024 à 5h00, sont interdites :

La circulation des camions de transport de gaz sur les axes suivants : avenue Victor Lamon, du carrefour giratoire de la Cimenterie (RN9) jusqu'à l'avenue Maurice Bishop (RN1) ; la route de Volga Plage puis l'avenue Camille Darsières, depuis le carrefour giratoire de la cimenterie (RN9) jusqu'à l'entrée du port, avenue Maurice Bishop (RN1) ; l'avenue Maurice Bishop (RN1), de l'entrée du port jusqu'à l'entrée du boulevard du Général De Gaulle.

La circulation dans l'enceinte du port pour des camions-citernes de plus de 30m3 à moins de 60 mètres du sous-marin ;

La manutention dans l'enceinte du port de matières dangereuses de masse équivalente à 6 tonnes de produits inflammables, à moins de 60 mètres du sous-marin ;

La navigation et la pratique des activités nautiques et subaquatiques dans un rayon de 50 mètres autour du sous-marin. Ce périmètre est matérialisé par un barrage flottant.

Drones interdits également

L’arrêté précise que les vols d'aéronefs télé-pilotés (communément appelés « drones ») sont interdits, dans la zone et dans l'enceinte du grand port.

Cette escale s’inscrit dans le cadre de la période des différentes phases d’essais à la mer du sous-marin, dans la perspective de son admission au service actif. Préfecture de la Martinique

Les interdictions ne s'appliquent pas aux navires et moyens de l'État chargé de la surveillance, de la police et de la sécurité du plan d'eau, aux navires et moyens en charge des opérations de manœuvre du sous-marin. Idem pour les navires et moyens dûment autorisés à circuler dans les zones réglementées par l’arrêté.

Mais le Duguay-Trouin "ne sera pas ouvert à la visite" du public durant son escale dans l'île.