Le spectacle "Gloriyé 22 mé" du SERMAC diffusé sur l'antenne de Martinique la 1ère

Le spectacle "Gloriyé 22 mé" du Sermac (Service Municipal d'Action Culturelle), de commémoration de l'abolition de l'esclavage, sera diffusé en télévision sur Martinique la 1ère le 26 juin 2024. Cette célébration, qui a lieu au Parc Aimé Césaire à Fort-de-France, est devenue un rendez-vous annuel.

Plus de 1200 personnes ont assisté au spectacle "Gloriyé 22 mé" du SERMAC au grand Carbet Parc Aimé Césaire, mais aussi à l’extérieur (400 chaises) devant des grands écrans. Des personnalités politiques, culturelles et des visiteurs venus de la Guyane étaient présents.

Cette célébration de l’abolition de l’esclavage portait cette année sur l’Histoire de différents morceaux du monde liée à celle de Martinique.

Gloriyé 22 mé, la comédienne Ina Boulanger • ©Daniel BETIS

La scène du Grand Carbet a vibré devant un public chaleureux

Haïti, la 1ère République noire était à l’honneur. La comédienne Ina Boulanger a admirablement joué le rôle Marie Sainte Dédée Bazile surnommée "Défilée la folle", une révolutionnaire haïtienne, en manipulant des accessoires qu’elle rend mémoriels comme une canne à sucre en guise de baïonnette.

D’autres comédiens comme Nestor Mijéré, Jean-Marc Moustin et surtout Gary Cadenat dans les rôles du patient, du poète, du peintre ont performé avec intensité. La voix off d’Aliou Cissé ponctuait des scènes.

les ateliers du Sermac s'exprime • ©Benny Photo

Une transmission de l’histoire assurée

La transmission de l’histoire internationale par la voix de jeunes enfants, en préambule, fut émouvante, démontrant le travail des ateliers du Sermac. Pour la circonstance, un travail de diction et de placement encadré par Elie Pennont a été réalisé.

Il s’agit d’une volonté appuyée de transmission aux jeunes générations, les mettant en contact avec différentes esthétiques dans un processus créatif incroyablement moderne, dans un bain culturel extrêmement riche. La direction du Sermac

La musique dosée pour un dialogue Martinique-Afrique

Les musiques de la Caraïbe étaient au programme le rara haïtien, le reggae jamaïcain, les biguines et mazurkas avec Guy Marc Vadeleux et ses musiciens. La voix blues d’Aline Emmanuel Émile a séduit le public.

l'équipe sud africaine sur scène • ©Daniel BETIS

La démonstration que certains pensaient (presque impossible), a été faite en dialogue, avec beauté et précision entre 7 danseurs sud-africains émérites dirigés par le chorégraphe international Grégory Maqoma et les jeunes des ateliers du Sermac.

Ces derniers sous les lumières de Valerie Pétris et dans les décors de Daniel Accamah et ses amis ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans une synchronisation voulue par leurs chorégraphes Fabienne Marajo et Livia Gercé.

Les stagiaires du Sermac ont mis leurs cœurs • ©Benny Photo

Cette commémoration s’est achevée par un Ting bang Kazo (Casimir Jean baptiste rappelant les solides fondements de la culture Martiniquaise "bèlè sé lapriyè nèg").

Plus de 50 personnes ont travaillé pour la réalisation de ce rendez vous mémoriel. Nous voulons particulièrement remercier tous celles et ceux y qui ont participé avec ferveur et ponctualité. Je pense aux parents de tous les enfants que nous remercions pour leur patience et leur contributions, ainsi que les deux nouvelles collaboratrices de la production Sonia Florimond et Elia Hardel Direction du SERMAC

