Le temps est très perturbé, la Martinique est placée en vigilance orange pour fortes pluies et orages en pleine nuit

Météo-France a placé la Martinique en pleine nuit, ce samedi 07 novembre 2020, en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Dans une alerte publiée à 01h 05 ce samedi, Les prévisionnistes signalent que les plus forts cumuls sont attendus entre les communes de Sainte-Marie et de Basse-Pointe.

Jean-Claude Samyde •