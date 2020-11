Le transport se modernise considérablement entre le sud et le centre de Martinique

Depuis ce matin (lundi 23 novembre 2020), les habitants du sud de la Martinique peuvent rejoindre la gare de Carrère au Lamentin, grâce à la nouvelle interconnexion du réseau de transport Sudlib au TCSP.



Bianca Careto •

Les bus du sud sont désormais connectés avec le réseau du centre

Réorganisation des bus entre le sud et le TCSP. • ©Martinique la 1ère

Ce lundi matin 23 novembre 2020, Marcel fait partie des premiers voyageurs à monter à bord d'une ligne express du réseau sudlib en direction de la gare du TCSP (transport collectif en site propre) de Carrère.Climatisé et bénéficiant d'une connexion Wi-Fi, un des nouveaux bus opère une liaison directe entre Rivière-Salée et Carrère au Lamentin. Ce sont au total 5 nouvelles lignes qui ont été mises en place à la demande des usagers.Ces lignes traversent les grands axes routiers du sud du territoire avec une dizaine de rotations chaque jour pour créer un réseau fluideUne connexion directe avec le TCSP pour rejoindre le centre. Des trajets moins long avec moins de correspondance, les passagers se disent ravis.Avec les 9 nouveaux bus, ce développement du transport qui a permis le recrutement de 31 personnes, devrait produire un indéniable impact économique et écologique.