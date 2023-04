Le triduum pascal commence avec le jeudi saint

En 3 jours, l'Église catholique célèbre la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus. Ce Triduum commence ce soir, jeudi 6 avril 2023 et se termine le jour de Pâques, le dimanche 9 avril après les vêpres.

Ce mot latin triduum pascal, signifie un espace de 3 jours qui débute par la messe de ce soir 6 avril, Jeudi saint et s'achève le dimanche de Pâques.

Jeudi Saint

L’Eglise catholique célèbre la Cène. Ce repas de Jésus avec ses disciples annonciateur du don qu'il fera par amour de sa vie. Ce récit relaté de façon différente par les évangélistes. Marc, le collecteur d'impôts, Mathieu le médecin, et Luc, mettent en exergue le don de soi pour les autres.

Jean, le pêcheur de Galilée dans le même esprit, met en avance une autre symbolique : le lavement des pieds.

Vendredi Saint

C’est la passion du Christ et sa crucifixion. Ce jour symbolise le sacrifice de Jésus-Christ pour les hommes, le renouveau spirituel et la confirmation de la foi. Il s’agit de l’histoire de Jésus, trahi par Judas, renié par Pierre, arrêté, accusé d’être fauteur de troubles, flagellé, humilié et condamné à être crucifié entre 2 criminels. La passion se déroule en 14 stations jusqu’au Golgotha.

Samedi Gloria

Jadis le samedi de la semaine Sainte était consacré aux eaux baptismales. Avec comme chant emblématique "le gloria" qui accompagnait le dévoilement des statues.

Dans les années 60, la réforme du concile de Vatican II, mise en place par Jean XXIII s'ouvrant sur le utilisation des langues locales, n’a pas favorisé le maintien du Gloria.

Le samedi est considéré comme un jour de veille, de prières et de confiance, suivant l'exemple de la Vierge Marie. La communauté toute entière est plongée dans le silence de la méditation avant la résurrection du Christ.

Pâques ou la résurrection

Pâques demeure une fête importante du christianisme commémorant la résurrection de Jésus le troisième jour de sa passion. C’est le passage de la mort à la vie, donc une nouvelle naissance. La fête de Pâques est fondée en partie sur la fête juive Pessah.

Selon les historiens, Pâques serait apparue seulement au deuxième siècle. Les Églises d'Orient fêtaient Pâques le dernier jour avant la pleine lune qui suit l'équinoxe de printemps.

Cette célébration, symbolise la libération et le renouveau. C'est pourquoi ce jour là, les fidèles communient, d’où l’importance des sacrements. En effet, juste avant son arrestation, Jésus a partagé avec ses apôtres le pain et le vin. En souvenir de ce dernier repas, les chrétiens revivent cette nouvelle Pâque à chaque messe.

Monseigneur Macaire fait le Marathon du triduum

L’archevèque de Saint Pierre et de Fort-de-France, célébrera la Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à la paroisse Saint-Pierre et Saint Paul du Marigot, jeudi soir.

Le vendredi saint 7 avril 2023, de 11 h à 13h, il conduira le Chemin de croix au Calvaire à Fort-de-France (départ de la chapelle du Christ-Roi). Dans l’après-midi, Monseigneur Macaire se rendra à la paroisse de Bellefontaine pour la célébration de la passion.

Samedi 8 avril 2023, la Veillée pascale se tient à la paroisse de Sainte-Marie. L’archeveque termine le triduum avec la messe de Pâques et dimanche 9 avril, à la cathédrale Saint Louis de Fort-de France.