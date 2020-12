Le tueur des trois gendarmes dans le Puy de Dôme était d'origine martiniquaise

À quelques jours de Noël, Frédérik Limol a commis l'irréparable. Cet homme de 48 ans, qui n'était apparemment pas connu pour des faits de violences jusqu'à ce mardi 22 décembre 2020 met le feu à la ferme qu'il habitait dans un village près de Saint-Just dans le Puy de Dôme.

Il frappe sa compagne qui se réfugie sur le toit de leur ferme et à l'arrivée des gendarmes, prévenus par une voisine, tue trois d'entre eux et en blesse un quatrième.

D'origine martiniquaise, une information confirmée par sa famille en région parisienne. Extrêmement choquée, elle tient à garder l'anonymat.

Frédérik Limol était informaticien de haut niveau. Son père, martiniquais et militaire de carrière avait quitté l'île il y a plusieurs décennies.

Au cours de sa conférence de presse du mercredi 23 décembre 2020, le procureur de la République de Clermont-ferrand, Éric Maillaud, a évoqué les circonstances du drame.

C’est madame S. qui déclenche les secours, à 20h52, par une amie, pour violences conjugales. Elle parle de coups portés au visage. À ma connaissance, il n’y avait pas d’antécédent connu de plainte, de main courante pour des faits de violence.

Les secours sont déclenchés, une patrouille de gendarmes arrive, observe et voit un homme armé. Ils appellent les renforts. Le PSIG intervient. Une vingtaine d’hommes sont alors intervenus. La priorité est de sauver la femme des flammes et d’un homme violent dont on ne sait rien.

C’est une véritable scène de guerre, avec des centaines et des centaines de douilles. L’individu était surarmé. La victime a été mise à l’abri du feu. Quatre gendarmes ont été touchés, trois sont morts.

Éric Maillaud. Procureur de la République de Clermont-Ferrand.