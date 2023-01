Le village du développement durable sensibilise sur les questions écologiques

Écoliers et collégiens sont les premiers visiteurs de ce village du développement durable installé sur le front de mer. Plusieurs stands les invitent à pousser la réflexion sur des sujets comme la protection des espèces et de la nature ou encore le recyclage.

Cette animatrice du Parc Naturel Marin aborde la problématique des déchets avec des élèves d'une classe de 5e. Il est question de la durée de vie des produits du quotidien que certains lâchent dans la nature.

Avec l'aide de jeux, Séphora Badmer essaie d'influer sur leurs comportements.

Le but était se de focaliser sur notre impact environnemental et d'apprendre en s'amusant. Il s'agit de rendre tout cela ludique et attrayant. Le fait qu'il y ait des illustration et que l'on vienne casser le côté trop scolaire de ce genre de thématique, cela permet aux notions de mieux assimilées et acceptées.