Le Village Santé et Prévention est reconduit à Fonds-Saint-Denis, dans le nord de Martinique

La ville de Fonds-Saint-Denis organise samedi 30 novembre 2024, la 3ᵉ édition de son Village Santé et Prévention. La manifestation se déroulera de 8h30 à 15h sur la place Jules Pain et proposera des activités variées autour du thème "Prendre soin de sa santé".

Cette journée du samedi 30 novembre vise à "sensibiliser la population aux bonnes pratiques pour préserver et améliorer leur bien-être" à l'invitation de la ville de Fonds-Saint-Denis.

Plusieurs animations et ateliers seront proposés gratuitement aux visiteurs, et mêleront conseils pratiques et découvertes.

Le programme prévu

La journée se déroulera en deux temps sur la place Jules Pain. De 8h30 à 13h, les visiteurs pourront découvrir la Caravane "Chapel Écologie Santé" animée par un médecin, assister à une exposition d’ouvrages et recevoir des conseils pour l'utilisation des "Rimèd Bô Kay" (remèdes traditionnels).

Il existe en créole cette expression "Rimèd bo kay" ou "Rimèd razié", dont on devine le premier mot "remède" et dont le deuxième signifie "mauvaise herbe". "Cela veut dire que même les plantes a priori indésirables peuvent soigner les maux" Rachel Lollia, biologiste, ingénieure en communication scientifique et entrepreneure, interrogée par le magazine Plantes et Santé

Des ateliers pour apprendre les propriétés des plantes médicinales en Martinique. • ©Martinique la 1ère

D'autres activités au menu

En plus des temps forts, le "Village Santé et Prévention" réserve bien d'autres activités. Des cours de sport santé, des conseils nutritionnels personnalisés pour une "alimentation saine, équilibrée et adaptée à votre mode de vie", ainsi que des ateliers d’art-thérapie pour "favoriser le bien-être émotionnel" rythmeront la journée.

Enfin, des stands d’informations permettront aux visiteurs d’échanger avec des professionnels de santé sur les gestes à adopter "pour une meilleure qualité de vie".

La mairie de Fonds-Saint-Denis espère que ce rendez-vous de sensibilisation contribuera à renforcer les bonnes pratiques en matière de santé et de bien-être au sein de la population.