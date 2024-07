Le yoleur martiniquais Laurent Glanny est décédé

C’est dans la matinée du dimanche 7 juillet 2024 que le milieu de la yole ronde apprenait le décès de Laurent Glanny.

Ce coursier de l’embarcation UFR-Chanflor et ancien membre de GFA-Caraïbes, était considéré comme un des meilleurs connaisseurs de la discipline nautique la plus populaire de Martinique.

C'est avec tristesse qu'on a appris la nouvelle et ça laisse un grand vide au sein de notre association. C'était quelqu'un d'engagé, de passionné, quelqu'un sur qui on pouvait compter à tout moment, quelqu'un de talentueux (…), un super bonhomme pour la yole.

Le dernier tour en yoles rondes auquel a participé Laurent Glanny, c’était en 2023, "malgré ses soucis de santé". Il était le coéquipier de Félix Mérine (le patron le plus titré de la discipline avec l’association Caracoli), qui se souvient d’un homme "adorable".

C’est vraiment une grosse perte pour le monde de la yole. On est vraiment attristé (…). Laurent c’était un bon et on perd un très grand champion.