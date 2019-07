Légion d'honneur du 14 juillet : les Martiniquais Murielle Wiltord et Philippe Edmond-Mariette sont promus

423 personnes figurent dans la promotion du 14 juillet 2019 de la Légion d'honneur . Parmi elles, plusieurs originaires de l'Outre-mer dont deux martiniquais, Murielle Wiltord et Philippe Edmond-Mariette.Sous l'égide du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, est promue au grade de Chevalier : Murielle Wiltord, directrice du comité martiniquais du tourisme (États-Unis) ; 33 ans de services. Elle assure la promotion de la Martinique notamment à New York aux États-Unis.Sous l'égide du Ministère de l'Outre-mer, est promu au grade de Chevalier, le célèbre avocat Philippe Edmond-Mariette. Il est aussi membre du conseil économique, social et environnemental, ancien député (2003 à 2007); 38 ans de services.Fondée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'Honneur récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des "services éminents" à la Nation.