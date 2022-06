Législatives 2022 : être élu(e) dès le 1er tour de scrutin aux Antilles "relèverait d’un exploit" d'après Politic Data

Selon une projection de la plateforme en ligne Politic Data, spécialisée en données électorales, "aucun des 114 candidats en lice dans les 8 circonscriptions législatives de Guadeloupe et de Martinique, ne serait en mesure d'être élu dès le 1er tour, le 11 juin prochain".

Guy Etienne •

La campagne officielle pour les prochaines élections législatives a officiellement débuté lundi 30 mai 2022. Plusieurs semaines auparavant, les prétendants avaient déjà commencé à chauffer les salles et leurs partisans, avec comme idée fixe, une victoire dès le 1er tour prévu aux Antilles le samedi 11 juin prochain.

"Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits" rappelle le site en ligne vie-publique. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

"Sauf évènement imprévu…"

D’après Politic Data, la victoire d’un des candidats antillais dès le premier tour "relèverait d’un exploit".

En Guadeloupe et en Martinique, sauf évènement imprévu, toutes choses égales par ailleurs, une victoire au premier tour des Législatives de juin 2022 relèverait de l’exploit. Politic Data

Des électeurs qui s'apprêtent à voter aux Antilles (image d'illustration). • ©Ch. Martial

Le site spécialisé en données électorales observe qu’en 2017, sur les 577 circonscriptions, seules 4 ont élu leur député au terme du 1er tour. Le taux de participation global sur l’ensemble des territoires électoraux français, était de 49%. En 2012, 36 divisions territoriales françaises avaient désigné leur parlementaire au soir du premier tour, avec 57% de votants.

2012 c’est aussi l’année où en Guadeloupe, Victorin Lurel obtenait sa réélection dans la 4e circonscription dès le premier scrutin, avec 67% des suffrages exprimés en sa faveur soit 27% des inscrits. Le taux de participation dans cette zone était alors de 42%. Cinq ans après, en 2017, toujours à l’issue de la première votation, ce taux a chuté à 26% dans les deux îles.

Une forte participation peut être déterminante ?