Législatives en Martinique : des électeurs expliquent les raisons de leur abstention

En Martinique, 304 536 électeurs étaient appelés aux urnes pour ce premier tour des élections législatives. 78% des personnes inscrites sur les listes électorales ne se sont pas déplacées.

Je ne suis pas allé voter, cela ne sert à rien. Qu’est-ce que les candidats proposent pour améliorer la vie en Martinique ? Rien ! C’est toujours la même chose depuis des années. C’est toujours les mêmes qui se présentent et qui sont élus et qui se partagent les parts du gâteau. La politique c’est un petit monde à part.

Si certains ne se sont pas mobilisés, d’autres ont décidé de ne pas s’inscrire sur les listes électorales.

Je ne me suis pas inscrit car je ne crois plus aux politiques. Je suis dégouté, déçu. Je ne m’y intéresse plus. Il faut que les hommes politiques changent. Il faut aussi qu’ils deviennent plus honnêtes. À ce moment je m’y intéresserais et j’irais voter.