Législatives : le nouveau duel annoncé entre Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne dans le sud

Jean-Philippe Nilor sera face à son ex-mentor, Alfred Marie-Jeanne, lors de la future élection législative. Le leader du Mouvement Indépendantiste Martiniquais et l’actuel député du sud qui faisait figure de dauphin de son prédécesseur, sont dos à dos depuis 2016.

Bertrand Caruge - Guy Etienne •

L’affrontement électoral aura bien lieu entre les deux anciens alliés du Mouvement Indépendantiste Martiniquais à l’occasion de la prochaine élection législative de juin 2022. Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor, le député sortant, sont en effet tous les deux candidats dans le sud.

De l’eau dans le gaz depuis 2016

Après de longues années de collaboration, les deux hommes n’ont plus rien à partager ensemble. Jean-Philippe Nilor avait été adoubé en 2012 par son prédécesseur sur la 4e circonscription, après avoir été durant 5 ans, l’assistant parlementaire du leader du MIM (Mouvement Indépendantiste Martiniquais).

Mais depuis 2016, il y a de l’eau dans le gaz entre les deux hommes, au point que l’ex dauphin était devenu un farouche opposant de l’ancien président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique lors de la première mandature (entre 2015 et 2021).

"L’infidèle" Jean-Philippe Nilor

Alfred Marie-Jeanne qui n’a pas la mémoire courte, semble caresser depuis, l’espoir de la revanche, appuyé par ses plus fidèles affidés. "L’infidèle" Jean-Philippe Nilor réélu à l’Assemblée nationale en 2017, se dit prêt à livrer bataille pour un 3e mandat, d’autant qu’il a tissé un nouveau réseau et engrangé des soutiens supplémentaires en tant que co-fondateur de "Péyi-A", avec le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau. Leur mouvement fait actuellement partie de la minorité au sein de l’Assemblée de la CTM, après avoir tenté de prendre la gouvernance en 2021.

Éminemment symbolique de la lutte intestine que se sont menée les deux protagonistes au cours des six dernières années, ce duel se dessine donc comme un aboutissement, somme toute logique.

En décembre 2017, le ton avait déjà été donné par l’ancien Maire de Rivière-Pilote, qui avait déclaré que Jean-Philippe Nilor "n’est pas" son député. Au fil du temps, le reniement s’est amplifié au point qu’Alfred Marie-Jeanne dit à qui veut l’entendre qu’il n’y aura "jamais" de réconciliation.

Rupture consommée

Les fâcheries récurrentes s’étant transformées au fur et à mesure en propos vexatoires et autres admonestations verbales de plus en plus agressives, la rupture est définitivement consommée entre les désormais adversaires.

L’élection à la députation de juin prochain, devrait être la dernière manche de ce match fratricide, où les deux camps ne se feront aucun cadeau, jusqu’au verdict final des urnes.

Reprendre à son fils spirituel la place qu’il lui avait offerte

Le président du MIM avait été élu député du Sud en 1997 et réélu en 2002 et 2007. Puis il avait conquis la toute nouvelle circonscription du Centre-Atlantique en 2012, laissant à Jean-Philippe Nilor le soin de lui succéder dans le Sud. Président du conseil exécutif de la CTM, il n’a pas renouvelé sa candidature en 2017, le cumul des mandats étant limité depuis cette année-là.

Comme tête de section aux territoriales dans le Sud en 2021, Alfred Marie-Jeanne est sorti en tête. Un argument solide plaidant en sa faveur. En coulisses, des militants du MIM le disent motivé aussi par un désir de reprendre à son fils spirituel la place qu’il lui avait offerte.