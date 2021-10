Les 10 clubs du Lions de Martinique se mobilisent pour les collectes de sang ce samedi au Lamentin et à Trinité

Pour la journée du Lionisme, la Martinique se mobilise. Les membres des différents clubs mettent leurs compétences au service de la communauté, en prenant part activement ce samedi 2 octobre 2021 à la reconstitution de la banque de sang.

La zone Martinique a décidé d’aider l' EFS à constituer ses réserves. Ses adhérents battent le rappel pour les collectes de sang au Lamentin (au centre commercial d'Acajou) et sur la place de Trinité dans le nord atlantique.

Yoalaine Catan Martinon, présidente de la zone Martinique compte sur la générosité des martiniquais au Lamentin comme à Trinité. Les stocks de produits sanguins sont au plus bas avec la situation sanitaire.

La devise du fondateur du mouvement Lion : "On ne peut aller bien loin dans la vie, si on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre".

Voilà pourquoi depuis 53 ans, les 10 clubs martiniquais arpentent le terrain en multipliant des actions d’aide aux handicapés, aux malentendants, aux myopathes, aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer...

La zone Martinique existe depuis 53 ans.

C'est en 1968 que la Martinique reçoit sa charte par le bisis du club de Fort-de-France. Devenu club Doyen, il est le parrain de celui de Guyane. Son action de longue haleine porte ses fruits :

En 1973, Trinité voit le jour, le Fort Saint-Louis en 1977, la Côte Caraïbe en 1985.

En 1989, deux clubs, Fort Royal et Madinina, sont créés et plus tard en 1990, la baie des Flamands.

Les 3 derniers clubs sont situés en commune : Lamentin (1995), Rivière Salée (2003),3 ilets (2008).