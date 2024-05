Les aînés de Martinique invités pour la valorisation et la sauvegarde des costumes d’antan

Rivière-Salée reconduit sa "Silver Parade" samedi 11 mai 2024 dans les rues de la ville entre 15 et 19h. Comme en 2019, ce grand défilé en costumes traditionnels avec les seniors du territoire, consiste à valoriser ces habits d’autrefois et pas seulement durant le carnaval, car "tradisyon nou pa an dégizman" (notre tradition n’est pas un déguisement) martèle le service culturel de la municipalité.

C’est sur le thème de l’inclusion que la ville saléenne a décidé de reconduire sa "Silver Parade" ce samedi 11 mai 2024, en accueillant plusieurs associations de seniors, mais aussi des pensionnaires d’EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et plus largement les familles martiniquaises ainsi que les touristes.

Des seniors en tenue traditionnelle lors de la 1ère édition de la Silver Parade de Rivière-Salée en 2019. • ©Robert Charlotte

Cette parade a pour ambition de valoriser le patrimoine vestimentaire porté autrefois par les aînés et de lui donner sa juste place de nos jours et pas seulement lors des défilés carnavalesques, car "tradisyon nou pa an dégizman" (notre tradition n’est pas un déguisement).

L’objectif de la Silver Parade est celui de la transmission par la voie éducative et culturelle. Nous pouvons porter notre tenue à tous moments de l’année (…). La Silver Parade est évidemment intergénérationnelle. En dehors du fait associatif, nous voulons y ajouter monsieur et madame tout le monde, car chacun est invité à vêtir une de nos tenues traditionnelles et à la porter fièrement (…). Nous devons remettre nos traditions vestimentaires à leur juste place dans le carnaval et hors du carnaval. Cabinet du maire de Rivière-Salée

La tenue madras portée par de jeunes femmes à la 1ère édition de la Silver Parade en 2019. • ©Robert Charlotte

Comme en 2019 lors de la première édition, la commune invite le public (hommes, femmes, jeunes gens, filles et garçons) à se vêtir d’une tenue traditionnelle pour participer à cette Silver Parade sur 1 km.

Le départ est fixé à 15h du palais des sports de la commune et pour rythmer ce cortège intergénérationnel, plusieurs groupes à pied sont attendus.

Parcours de la Silver Parade, seconde édition (mai 2024). • ©Marie de Rivière-Salée / DR

70 agents municipaux sont mobilisés aux côtés des partenaires et des élus de la ville, pour la réussite de cette seconde édition.

La puissance publique se doit, quand elle propose un évènement de cette importance, d’être dans l’orthodoxie, c'est-à-dire dans le respect de la tradition. Depuis 2014 la ville a conçu ce projet d’une parade des aînés. L’idée de transmission qui sous-tend le troisième âge s’est imposée. C’est à ce titre que notre tenue traditionnelle comme thème central de la parade, nous a semblé incontournable. Cabinet du maire de Rivière-Salée

Rendez-vous entre 15H et 19H, dans les rues de Rivière-Salée.