Les Amis du Centre Emma Ventura apportent du soleil aux résidents...dont ceux qui n'ont plus de famille

L'association ACEV est discrète, pourtant ses actions sont de véritables rayons de soleil dans la vie des résidents du Centre Emma Ventura, à Bellevue (Fort-de-France). Après presque 30 ans d'existence, elle visite ou encore habille ces personnes qui n'ont parfois que cette seule famille.

Une aide soignante du centre sélectionne des chaussures avec l'aide de Suzanne, une bénévole. • ©PPF

Les résidents n'ont pas de vêtements personnels, certains n'ont pas de famille. Donc on vient à la banque de linge et on récupère des chemises, des tee-shirts, des chaussures en fonction de la taille des résidents hommes ou femmes.



Des fois on prend des draps, des taies d'oreillers aussi parce que ce n'est pas suffisant, on n’en a pas en quantité.



Et puis des petits produits pour faire des soins, de l'eau de colonne, de la crème, du savon, des choses comme ça. Dérorah et Chantal, aides-soignantes

Sur les étagères, certains espaces vides montrent bien les besoins en pyjamas, bermudas, tee-shirts et sous-vêtements masculin. • ©PPF

Christiane vérifie les stocks des produits cosmétiques disponible pour les résidents. • ©PPF

"Donner du temps aux autres"

C'est en venant sur place, en discutant avec les résidents sur leurs besoins qu'on a mis en place tout ce qu'il y a maintenant. Marie-Louise Ursulet, présidente de l'association

Marie-Louise Ursulet est la présidente de l'association "Les Amis du Centre Emma Ventura". • ©PPF

Ils ne sont pas morts, ce sont des vivants. Ils ont besoin de relations, d'exister, de vivre. On ne peut pas les enterrer ici.

Donc c'est à nous, personnes de l'extérieur, de venir les faire vivre, leur apporter la vie.



On est un lien, on les relie à la vie de l'extérieur. Jacqueline, bénévole

"On donne un peu et on reçoit beaucoup"

J'ai créé des liens, de la complicité. On apprend à connaître les gens, à être à l'écoute. Parce qu'il y en a qui sont très fermés et on ne sait pas comment les aborder.



Et puis au fur et à mesure quand on reste à l'écoute, on se rend compte qu'ils ont besoin d'attention et ont créé une forme de complicité, on apprend à les connaître.

Et visite après visite, ils sont contents, ils vous reconnaissent.



Ils sont devenus membres à part entière de ma famille. Nathalie, bénévoles depuis deux ans

Avec le covid, je me rends compte à quel point ça me donne beaucoup. Le fait de venir, voir les résidents, discuter avec eux, on voit que ça sert à quelque chose.

Tu donnes à ton prochain et en retour tu reçois. Je reçois le partage, un sourire.



C'est bien pour la personne et pour soi. Ça apporte un équilibre et permet de relativiser. On devient plus tolérant, plus compréhensif. Donc c'est des deux côtés.

Christiane, Marie-Louise, Lisa, Suzanne et Thomas sont bénévoles de l'association les Amis du Centre Emma Ventura. • ©PPF

