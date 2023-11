Les Antilles regorgent de chercheurs scientifiques de haute valeur planétaire

Les résultats obtenus par ses enseignants-chercheurs dans le domaine de l’écologie valent à l’Université des Antilles une distinction historique, son entrée dans le classement de Shanghai des meilleures universités du globe. Un événement capital survenu ce 28 octobre 2023.

L’Université des Antilles sur le toit du monde ! Une fois n’est pas coutume. Notre université figure dans le classement des meilleurs établissements d’enseignement supérieur du globe, le classement dit de Shanghai. Il s’agit d’une série de palmarès des meilleures universités de la planète. Il est établi depuis 2017 par l’Université Jiao Tong implantée dans la grande métropole chinoise de Shangaï.

Ce classement évalue les performances des établissements d’enseignement supérieur dans 55 disciplines scientifiques de 5 domaines : ingénierie, sciences naturelles, sciences de la vie, médecine et sciences sociales. L’entrée dans le classement de l’UA s’explique par la grande qualité de ses recherches dans le domaine de l’écologie, une branche des sciences de l’environnement.

L’écologie est une discipline académique étudiant les interactions des êtres vivants entre eux et avec leurs milieux. L’UA propose un troisième cycle en écologie débouchant sur un doctorat. Plusieurs des lauréats du plus haut grade universitaire exercent en Guadeloupe et en Martinique.

Amphithéâtre • ©Guy ÉTIENNE

Une distinction historique

Le président de l’université, le Professeur Michel Geoffroy, parle d’une distinction historique. Particulièrement fier, il a félicité l’ensemble des équipes impliquées, petites par leur nombre, mais si performantes. Pour lui, « l’Université des Antilles inscrit aujourd’hui, comme jamais auparavant, sa dimension internationale et le rayonnement de sa recherche au niveau mondial. »

L’UA se positionne comme « un lieu monde ». Ses enseignants-chercheurs contribuent à la richesse intellectuelle et au rayonnement de la recherche dans la Caraïbe, notre archipel étant, de ce fait, inséré dans le grand ensemble mondial. Les résultats des experts de note université sont désormais reconnus par leurs confrères du monde entier.

Des chercheurs prometteurs

Ses chercheurs, natifs de Guadeloupe et de Martinique ou venant d’autres pays de l’archipel ou d’autres continents contribuent à résoudre des problématiques essentielles pour la survie de nos espèces. Ils et elles ont travaillé et travaillent sur des phénomènes complexes comme les conséquences du réchauffement climatique, la valorisation des algues sargasses, l’impact des pollutions atmosphériques ou encore l’imprégnation de notre environnement par les pesticides.

Cette distinction est pleinement méritée. Par-delà nos universitaires, chevronnés ou débutants, nous n’avons pas à rougir d’avoir été récompensés pour notre excellence intellectuelle et notre capacité à bâtir des hypothèses et à faire progresser la science mondiale. Nous aussi, nous sommes aussi intelligents et valeureux que n’importe quel habitant de la planète.

Une vérité d’évident pour beaucoup d’entre nous, mais qu’il faut marteler de temps à autre. Les Antilles regorgent de penseurs, d’écrivains, de musiciens, de plasticiens de renommée mondiale. Il faut savoir que nous possédons aussi des scientifiques de haute valeur planétaire. Qu’on se le dise !