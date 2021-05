Les assises martiniquaises de l’éducation sont en cours, pour une "amélioration du système" scolaire

Guy Etienne •

Les assises martiniquaises de l’éducation ont débuté lundi 17 mai 2021. Il s’agit d’une consultation publique ouverte à tous "sous forme de boite à idées", autour de 6 thématiques : Vie de l’élève ; Vie des personnels ; Infrastructures ; Pédagogie; programmes et formation ; Orientation des élèves ; Santé et sécurité dans les écoles et établissements scolaires.

La contribution à cette consultation doit permettre aux participants de communiquer sur leurs attentes envers l'administration, de contribuer à l’amélioration du système éducatif martiniquais, et d’être acteur de son éducation et/ou de l'éducation des générations actuelles et futures. (L’académie de Martinique)

Lancées en janvier 2021, cette réflexion collective (entre personnels de l’éducation nationale, des collectivités territoriales, partenaires socioéconomiques, parlementaires, représentants syndicaux et de parents d’élèves), vise un objectif : "l’amélioration du système éducatif en Martinique".

L'UPEM est partie prenante

Les assises de l'éducation répondent partiellement à une demande notamment exprimée par l'UPEM, afin qu'un projet éducatif martiniquais soit formalisé et tienne compte de l'ensemble des temps de vie des élèves, y compris hors du système scolaire. L'UPEM est donc partie prenante active de cette démarche et se félicite que ses observations et propositions d'élargir la communication et l’implication de toutes les forces de Martinique ait été prise en compte par l'Académie. Nous invitons toutes et tous à s’engager dans cette démarche. (Gérard Laguerre - président de l'Union des Parents d'Elèves de Martinique)

Contribution au projet académique 2022-2026

Une synthèse des propositions remontées sera rendue publique sur le site de l'académie de Martinique à partir du mois de juillet. "Ces réflexions serviront notamment à l’élaboration du projet académique 2022-2026" précise l’académie.

Pour participer à la consultation publique, cliquez sur le lien suivant : https://purpoz.com/assisesmartiniquaises-de-leducation