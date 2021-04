Les autorités disposent d'un programme pour protéger la ville de Rivière Pilote des inondations

Les habitants de Rivière Pilote verront-ils enfin le bout du tunnel ? Une convention entre l'État, l'Espace Sud, l'office de l'Eau, la CTM et la ville, a été signée mercredi (14 avril 2021), pour la mise en place d'un PAPI (Programme d'Action pour la Prévention des Inondations).

Pedro Monnerville •

L'État, l'Espace Sud, l'office de l'Eau, la CTM et la ville de Rivière Pilote, viennent de signer (mercredi 14 avril 2021), à la salle Lumina Sophie à Rivière Pilote, la convention de mise en place d'un PAPI (Programme d'Action pour la Prévention des Inondations) dont le coût global avoisine les 16 millions d'euros.

C'est la première pierre d'un dossier lourd et vieux de plusieurs décennies, dont la finalité est de mettre la ville de Rivière Pilote hors d'eau. Ce qui constituerait une vraie lueur d'espoir pour les habitants du bourg de Rivière Pilote.

De gauche à droite, le préfet Stanislas Cazelles, le maire de Rivière Pilote, Jean-François Beaunol, et Marie-France Toul, vice-présidente de l'Assemblée de Martinique. • ©Pedro Monerville

Un projet vieux de plus de 40 ans qui voit enfin le jour. C'était l'un des premiers engagements de la nouvelle équipe municipale pilotine, élue en 2020. Mais tout ne fait que commencer, déclare avec enthousiasme Jean François Beaunol, le maire de Rivière Pilote.

Jean-François Beaunol

Parmi les partenaires importants de ce dossier, l'Espace Sud. La communauté veut participer activement à la réalisation de ce chantier. Et Rivière Pilote n'est qu'un début. L'espace sud mettra à disposition notamment, ses compétences techniques et financières pour la faisabilité de ce PAPI, confirme Maryse Jean-Marie, la présidente de la commission économique et tourisme de l'institution.

Maryse Jean-Baptiste

Coup d'envoi de ce PAPI de manière pratique à Rivière Pilote, dans les semaines à venir. La ville vient d'ailleurs de nommer une réfèrente en la matière. C'est une une contestable avancée qui redonne espoir aux habitants qui ont beaucoup souffert des inondations à Rivière Pilote ces dernières années.