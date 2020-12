Les bénéficiaires du Samu Social se refont une beauté grâce à des bénévoles

Les bénéficiaires de l'Acise Samu Social (pour les sans-abris en Martinique), étaient heureux ce lundi matin (14 décembre 2020) de recevoir des coiffeurs bénévoles venus leur offrir une séance de coiffure.

Séance de coiffure pour les démunis dans une structure sociale à Fort-de-France

L’Acise se prépare aux fêtes pendant tout ce mois de décembre 2020. Et ce lundi matin (14 décembre 2020), les résidents étaient invités à se faire une beauté.Des coiffeurs bénévoles de l'atelier 35 à Schoelcher, ont donné de leur temps pour coiffer une quarantaine de personnes dans la salle des fêtes de la structure, transformée pour l'occasion en salon de coiffure."On le fait avec plaisir, avec amour", commente un jeune coiffeur.L’opération existe depuis quelques années déjà et apporte un peu de joie dans les cœurs de ces personnes démunies."Ça tombe bien, ça tombe pile-poil", commente avec humour un autre bénéficiaire du Samu Social.L'action du Samu social de Martinique (à Fort-de-France), se résume en l'assistance aux sans-abris, l'hébergement d'urgence et de stabilisation - Lits halte soins santé - Maisons relais - Ateliers chantiers d'insertion.