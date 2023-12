Les Boucans de la baie : le ciel de Fort-de-France se pare de mille et une couleurs

C'est désormais un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d'année. La 24e édition de ce spectacle pyrotechnique en musique se tient à partir de 20h30 ce samedi 30 décembre 2023. Un show à suivre en direct.

En mer, sur les hauteurs, depuis le front de mer ou l'esplanade de la tour Lumina, les spots pour admirer le spectacle des "Boucans de la baie" sont nombreux et prisés dès le coucher du soleil.

Un évènement à suivre en direct sur Martinique la 1ère.

Six mois de préparation

Le top est donné à 20h30 ce samedi 30 décembre 2023 pour un peu plus de quinze minutes de spectacle pyrotechnique lancé depuis les remparts du fort Saint-Louis à Fort-de-France.

Pour cette 24e édition, le show revient à sa durée d'origine, il était légèrement plus court en 2022. Il devrait éblouir petits et grands avec, selon l'artificier et son équipe, des effets nouveaux.

C'est une alchimie complète avec la synchronisation des effets sur la musique. Nous sommes sur une catégorie de spectacle pyrotechnique avec un peu plus de 300 kilogrammes de poudres. Le tout dans une belle féerie programmée sur quinze minutes vingt, à peu près. Jean-Marc Dulice, artificier interrogé par Stéphane Lupon et Corentin Bélard

Selon la ville, le budget de l'évènement est évalué à 200 000 euros. 40 000 personnes sont attendues au centre-ville de Fort-de-France pour ce show mêlant sons et lumières.