Les "bourses talents" 2024-2025, ouvertes aux martiniquais souhaitant accéder à la fonction publique

L'administration française désigne "l’ensemble des agents, titulaires et contractuels, occupant un poste au sein de la fonction publique de l’État, d’une collectivité territoriale, ou des établissements publics de santé". En France, un salarié sur cinq est fonctionnaire.

En France, 5,6 millions d’agents publics s’engagent au quotidien au service de l’intérêt général. Partout et tous les jours, ils portent haut et fort les valeurs du service public. Ils ont choisi des métiers de sens et d’action au service des Français. Être utile aux autres, c’est bien souvent ce qui pousse un jour à rejoindre la fonction publique.