VIDÉO. Carnaval de Martinique 2025 : le groupe Kreyol’ys en immersion dans le vidé à Fort-de-France

Éventail en main et coiffe volumineuse sur la tête, les tenues colorées arborées par les membres du groupe Kreyol’ys ne passe pas inaperçu. Les flashs des appareils photos crépitent et les spectateurs bougent en rythme. Cette immersion au cœur du vidé de Martinique semble être une véritable réussite.

C'est extraordinaire, on ne s'attendait pas à cette ambiance. C'est vraiment une découverte pour nous. Le public super chaleureux et accueillant... c'est top et on adore.