Les chiffres de la vaccination progressent lentement en Martinique

Au 26 octobre 2021, 41% de la population en âge de se faire vacciner avaient reçu une première dose, et ce sont les personnes âgées entre 65 et 74 ans qui sont les plus vaccinées.

Alain Livori / Guy Etienne •

Près de 30 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin entre le 24 août et le 26 octobre 2021 en Martinique. Les chiffres passent de 99 937 à 129 803 pour la première injection, ce qui représente 41% de la population âgée de 12 ans et plus.

Les 65-74 ans sont plus vaccinées

Le nombre de personnes ayant leur schéma vaccinal complet progresse également. Il passe de 70 682 au 24 août dernier à 118 096 au 26 octobre ce qui représente près de 47 500 personnes de plus, ayant reçu leur double dose.

Ce sont les 65-74 ans qui tiennent la tête du peloton des personnes les plus vaccinées en Martinique. Elles représentent 50%. Suivent à égalité les 50-64 ans et les martiniquais de 75 ans et plus, deux catégories lesquelles comptent chacune, 39% des injections.

35% chez les 18-49 ans

Les sujets âgés de 18 à 49 ans, eux, sont 35% et les 12-17 ans ferment la marche avec 20% des vaccinés.