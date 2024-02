Les classes préparatoires aux grandes écoles, la voie royale pour les lycéens de Martinique

Esther Barna a intégré la Prépa physique/chimie il y a deux ans. La jeune étudiante de 2e année au lycée de Bellevue est plutôt à l’aise dans cette matière. Âgée de 20 ans, elle trouve un grand intérêt à ses études préparatoires, même si ce n’était pas gagné après le lycée.

En cours, ils sont peu nombreux. Certains cherchent leurs voies, d’autres savent ce qu’ils veulent. Quelques-uns d’entre eux sont passionnés par les sciences de la matière et pour les accompagner, certains peuvent, disent-ils, compter sur leurs professeurs.

J’ai aussi choisi la prépa parce qu’on est accompagné. Ce n’est pas comme l’université où justement on est autonome. Lorsqu’on a un coup de blues, on peut en parler.

On a un programme conséquent. On essaie de le faire dans la bonne humeur, en les accompagnant. On a un groupe limité, ça permet d’avoir une ambiance de classe qui est propice au travail.

Selon Bruno Magallon Graineau, professeur de géographie en classe préparatoire au lycée de Bellevue, "les classes préparatoires se sont considérablement démocratisées."

Le public des classes préparatoires est un public d’élèves qui aiment travailler. C’est-à-dire, qui aime se confronter à l’effort. Ce ne sont pas nécessairement des élèves qui obtiennent le Bac avec mention. (…) En général, on descend jusqu’à un niveau 11,5 à 12. Donc, ce ne sont pas nécessairement de très bons bacheliers. Ce sont des élèves qui ont envie d’apprendre autre chose. Même quand ils entrent moyens, ils peuvent se révéler adaptés et totalement contents de leurs formations.

Pour rappel, le cursus en classe préparatoire est gratuit. Il permet d’intégrer une des 225 écoles de la "Conférence des Grandes Écoles". Créée en 1973, la CGE comprend des écoles d'ingénieur, de management, d'architecture, de sciences politiques, de création & design, de journalisme, des écoles militaires, des écoles vétérinaires et de santé.

L'académie Martinique compte 8 classes de 1re et 8 classes de 2e année de CPGE :

Il y a un rythme normal de cours que l’on retrouve au lycée en terminale. Ce sont des disciplines qu’on approfondit en classe préparatoire, mais ça va plus vite. Il y a également des approfondissements et surtout l’acquisition de compétences de gestion du temps et de l’urgence. C’est le point principal des classes préparatoires. Il y a un certain nombre d’originalités comme ce qu’on appelle les "khôlles", qui sont des interrogations orales.