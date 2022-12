Les coiffeurs apportent un peu de l’esprit de Noël aux SDF

L'Acise Samu social accueille...le coiffeur ! Avant Noël les bénéficiaires se font refaire une beauté. Résidents ou non, une quarantaine de personnes sans domicile fixe ont été coiffées par des professionnels bénévoles. L'an dernier, l'opération n'avait pu se tenir à cause de l'épidémie de covid.

Delphine Bez & Christelle Sivatte •

Ce matin (5 décembre 2022), Claude a rendez-vous avec le coiffeur. C’est un évènement car il sourit, ce qui est rare chez lui. Tout cela grâce à Lionel, le coiffeur. Ce professionnel est bénévole et vient avec son équipe offrir des coupes de cheveux avant les fêtes de fin d’année notamment pour les personnes de l'Acise Samu social à Fort-de-France.

Une quarantaine d’hommes et de femmes ressortiront avec un nouveau visage. Des coupes soignées comme au salon avec des mains attentionnées.

"Je ne pensais pas que la coiffeuse allait faire un si beau travail", déclare Sam avec admiration. La professionnelle lui consacre plus d’une heure de travail pour faire des tresses. "Je suis content d’être plus beau et plus présentable aux yeux des gens".

"C’est de l’humanité. On donne une part de soi", explique la coiffeuse.

Tout au long de l’année, les pensionnaires de l’Acise sont accompagnés chez le coiffeur et reçoivent une aide financière si nécessaire.