Les Cubains doivent faire face à une inflation galopante

À Cuba, la pénurie se conjugue maintenant avec hyperinflation. Elle dépasserait les 500%.

Les salaires des employés d'Etat et les retraites ont certes été multipliés par 5. Ces augmentations ne concernent cependant pas les 2/5 de la population. Un contrôle des prix a aussi été instauré. Mais au final, tout cela semble bien insuffisant.

Les salaires ont augmenté, ce qui a été bénéfique pour tout le monde, mais oui, les prix ont augmenté, principalement dans le secteur privé, pour la nourriture, et les choses difficiles à trouver en ce moment.



Un problème d’autant plus grave que Cuba importe la majeure partie de sa nourriture. Et l’inflation ronge tous les produits comme le rappelle Wilko Gay, vendeur de fleurs dans la rue.

Tout a augmenté. Même les fleurs les plus chères me coûtent encore plus cher.