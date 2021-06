Les cyclistes de Martinique veulent sensibiliser les automobilistes à un meilleur partage de la route

Coureurs, présidents de clubs, passionnés de vélo, tous étaient réunis dans cette salle du foyer Fit-Duval du Saint-Esprit avec pour objectif de faire bouger les choses. De témoignage en témoignage, il semble évident que la situation actuelle ne peut perdurer.

Le but du projet est de sensibiliser les gens avec un grand coup de poing. Il faut bien faire comprendre qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où on ne peut plus accepter certaines choses des automobilistes.

Je suis automobiliste et cycliste donc je comprends un cycliste sur la route. Il faut que les autres automobilistes comprennent notre geste aujourd'hui et leur faire comprendre qu'on doit partager la route.

Nous ne sommes pas des chiens ! On ne peut pas se permettre de "shooter" des cyclistes. C'est vraiment le but de notre manifestation.

Cédric Eustache, coureur cycliste