"Les défis du vieillissement" au cœur d’un congrès de 2 jours en Martinique, où le nombre de personnes âgées augmente

Des experts et des professionnels de la santé sont réunis dans un hôtel de Sainte-Luce au sud de l’île, pour échanger sur "les défis du vieillissement". Cette problématique devenue un enjeu de santé publique, est d’autant plus prégnante aux Antilles françaises, que le nombre de personnes âgées ne cessent de croître au fil des années.

Les "premières Journées Caribéennes Vieillissement et Maintien de l'Autonomie" se tiennent durant deux jours en Martinique (13 et 14 février 2025). C’est un hôtel du sud de l’île qui accueille cette réunion organisée par un comité scientifique.

Ces spécialistes réfléchissent sur "les actions de prévention, innovations en santé dans le champ du maintien de l’autonomie, la prise en charge des maladies chroniques fréquentes, les trajectoires de soins des personnes âgées vivant en EHPAD et en famille d’accueil".

"Des outils aux professionnels du grand âge"

Pour le Professeur Maturin Tabue Teguo, président du congrès, c’est l’occasion de "partager des expériences" et de "mettre en lumière des innovations" et d"apporter des outils aux professionnels du grand âge" pour leurs pratiques quotidiennes.

Les personnes âgées représentent actuellement 30 % de la population générale aux Antilles (Martinique et Guadeloupe). Dans ce territoire, chez les 60 ans ou plus vivant à domicile, près de 11 % sont en perte d’autonomie et environ 30 % ont un déclin d’une ou plusieurs fonctions (données INSEE). Nous observons également une fréquence élevée de certaines pathologies (Hyper Tension Artérielle, diabète…), syndromes gériatriques et autres spécificités liées à l’environnement. Pr Maturin Tabue Teguo

"Les Familles d’Accueil : un modèle unique et innovant"

Ce vieillissement accéléré a pour corollaire, une augmentation du nombre de personnes dépendantes. Pour cette population en situation de dépendance et dont le maintien à son domicile devient difficile, on observe aux Antilles un modèle unique et innovant dans son fonctionnement d’hébergement alternatif à l’EHPAD : les Familles d’Accueil. Pr Maturin Tabue Teguo, praticien en de Martinique

Près d’une trentaine de professeurs, spécialistes de la gérontologie et autres travailleurs du secteur des services à la personne des Antilles, mais aussi de l’Hexagone, d’Amérique et d’Afrique, participent à cette conférence professionnelle.

Parmi les thématiques retenues : le parcours de soins face au vieillissement, la vie en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), les facteurs associés à la dénutrition de la personne âgée, ou encore les douleurs chroniques du sujet âgé et les avancées thérapeutiques en gériatrie.

Tous les pays du monde connaissent une "croissance à la fois du nombre et de la proportion de personnes âgées" dans la population observe l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). "D’ici à 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus" selon son rapport publié en octobre 2024 sur le vieillissement et la santé.

