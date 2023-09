Les enseignants de Martinique font leur rentrée

C’est avec le sourire que les professeurs ont effectué leur rentrée. Les éclats de rire étaient nombreux alors que la proviseure présentait les éléments pour cette nouvelle année 2023/2024.

C'est un moment très important. Un moment au cours duquel nous retrouvons les anciens collègues, les nouveaux et la direction. Cela nous permet d'avoir une tonalité pour l'année. Si je prends l'exemple du football, si l'on ne s'entraîne pas avant, on ne pourra pas faire un bon match. C'est exactement la même chose. Si l'on ne se prépare pas en amont, on ne pourra pas accueillir correctement les élèves et avoir les résultats escomptés à la fin de l'année.