Les Épiceries Sociales et Solidaires : une première réponse à la montée de la précarité en Martinique

Les Épiceries Sociales et Solidaires (ESS) prennent de plus en plus de place dans le paysage en Martinique qui en compte onze actuellement. Elles sont un véritable marqueur d’une pauvreté qui gagne du terrain dans notre île. Une misère qui touche désormais toutes les tranches d’âges.

Maurice Violton •

"Il fallait trouver un outil pour répondre à ce que nous constations et ne plus brandir que des bons d’achat à des personnes nécessiteuses", explique Marcette Louis Joseph, déléguée territoriale du Secours Catholique aux Antilles. Elle se remémore ainsi les débuts de la toute première épicerie solidaire et sociale de Martinique.

La Boutique Solidaire Foyalaise voit le jour en novembre 2022, au 31 rue Robespierre aux Terres Sainville. Cette structure d’aides aux personnes en difficultés financières a émergé en plein coeur de ce quartier populaire de Fort-de-France avec l’aide du CCAS de la ville. Sa caractéristique première est de vendre à un public en souffrance, des produits alimentaires et d’hygiène à des tarifs de 70 à 90% moins chers que ceux du marché.

Hausse constante de la précarité

21 ans après, la Boutique Solidaire Foyalaise a fait des émules. Les ESS sont désormais au nombre de 11 dans l’île. Deux d’entre elles sont itinérantes (Fort-de-France et dans le Sud avec le Secours Catholique). D’autres projets similaires sont en cours de finalisation, notamment au Lorrain et au Vauclin et un camion itinérant devrait circuler dans le Nord-Caraïbe au cours du premier semestre 2023.

Epicerie sociale et solidaire. • ©Martinique la 1ère

Jocelyne Lorne, directrice du Rayon de Soleil du Robert, est présidente du Collectif des Épiceries Sociales et Solidaires de Martinique. Elle reconnaît que l'épidémie de Covid-19 est passée par là, mais que la crise sociale était déjà là avant la crise sanitaire. Les villes de Trinité et du Robert ou le Campus de Schoelcher, disposent de leur centre. Preuve supplémentaire de la montée de la misère qui touche de plus en plus de Martiniquais.

Aider une famille dans le besoin aujourd’hui, c’est aussi permettre de sortir du besoin, les enfants de ces mêmes familles, et donc de préserver l’avenir de notre pays. Jocelyne Lorne, présidente du Collectif des Épiceries Sociales et Solidaires de Martinique.

77 familles soutenues depuis 2017 à Sainte-Luce

L’équipe municipale lucéenne a très vite pris la mesure de la situation autour de son ESS intitulée Ti Boutik. Son programme initié par le Centre Communal d’Actions Sociales est basé sur le principe de la boutique ouvrant ses portes aux plus démunis. Parallèlement, des ateliers lors de sessions de 6 mois, permettent aux bénéficiaires de remettre le pied à l’étrier. Au programme : cuisine, cours d’estime de soi... La municipalité de Sainte-Luce est intervenue auprès de 77 foyers. Ce qui représente prés de 2500 personnes depuis la création de son ESS.

Les enjeux de demain



Prés de 1000 foyers martiniquais ont eu recours aux ESS. Celles-ci voient débarquer un nouveau public : les seniors qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts.

En raison de l'urgence des besoins, ne faut-il pas envisager une épicerie par commune ? Collectivités, associations caritatives ou partenaires privés, devront vite se pencher sur la question.