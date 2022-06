Les établissements scolaires du François sensibilisent les élèves aux gestes qui sauvent la planète

Près de 800 élèves du François participent aux animations proposées par les principaux acteurs du 1er village de l'environnement, espace Fila. La manifestation qui a débuté hier (jeudi 23 juin) se termine ce vendredi 24 juin dans l'après-midi. Des séquences pédagogiques environnementales sont proposées aux jeunes pour une meilleure connaissance du milieu naturel.

Jean-Claude Samyde •

Ateliers de jardinage ou encore des jeux de connaissance du milieu naturel. exposition des travaux artistiques sur l’environnement, l'année scolaire se clôture en pleine nature pour les enfants des établissements scolaires du François.

Une sensibilisation aux gestes qui sauvent la planète, objectif du 1er Village de l’Environnement ( 23 et 24 juin 2022) à l'espace Fila. Les jeunes ont pu s’informer et participer à des animations proposées par les principaux acteurs de la protection de l’environnement.

Parmi les exposants, le PNRM (Parc naturel régional de la Martinique), l’ODE (Office de l’Eau), le SMEM (Syndicat Mixte d'Électricité de la Martinique), le SMTVD (Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des déchets), l’Espace Sud (communauté d'agglomération ), le Carbet des Sciences.

initiation au jardinage pour certaines classes • ©communication ville du François

L’association Active et Bel Jaden ont initié les petits franciscains au jardinage. Ils ont également mais également à l'alimentation saine, à planter des arbres de chez nous dans la perspective d'une autonomie alimentaire.

Les scolaires ont appris des exposants tout sur la consommation électrique et les réflexes à adopter pour l’économie d’énergie.

Ils ont été sensibilisés à la protection de l’eau qu’il faut protéger et ne pas gaspiller. Les ambassadeurs du tri du SMTVD et de l’Espace Sud leur ont montré les bons gestes à adopter pour bien trier les déchets ménagers.

Le Carbet des Sciences a insisté sur la protection des coraux indispensables à la bonne santé de la flore et de la faune et de l’océan.

Samuel Tavernier, le maire du François, présent sur le site s'est adressé aux élèves et leur a dit tout l’intérêt qu’il porte à cette opération en faveur de la protection de l’environnement axe fort des travaux de la municipalité. "C’est à vous de reprendre les adultes quand ils jettent quelque chose dans la nature et de contribuer à protéger l’environnement" a-t-il insisté.

Ces deux journées de sensibilisation à l'environnement se terminent ce vendredi 24 juin, à 15h30 à l'espace Fila au François.