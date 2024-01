Les étudiants du lycée Lumina Sophie explorent le "Numérique impactant et résilient"

Partager :

Les élèves de la section BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) du Lycée Lumina Sophie de Schœlcher organisent le 3e séminaire de Digitalisation qui se déroulera sur deux jours (10 et 11 janvier) au sein de l'établissement. Il a pour thème le "Numérique impactant et résilient". Des conférences et des ateliers animés par des professionnels du digital sont au programme.

Quels sont les nouveaux enjeux de l’IA ? Comment travailler avec l’IA ? Sécuriser son smartphone ? Qu'est-ce qu'un FabLab ? Afin de répondre toutes ces interrogations, les étudiants de la section des BTS MCO du Lycée Lumina Sophie organisent le "Séminaire de Digitalisation". L'événement, qui se déroule jusqu'au 11 janvier, a pour thème le “Numérique impactant et résilient : De l’idéologie de l’objet digital à la transformation en objet impactant". L’objectif principal est de faire découvrir aux étudiants les enjeux actuels du numérique qui se situent bien au-delà de l’image des réseaux sociaux. Plusieurs classes du lycée sont conviées : les BTS MCO (Management Commercial Opérationnel), les BTS NDRC (Négociation Digitalisation de la Relation Client) et la Mention Complémentaire SNO (Services Numériques aux Organisations) ainsi qu’une sélection d’élèves de Terminales du BAC PRO MCV (Métiers du Commerce et de la Vente). Grâce aux professionnels invités pour l'occasion, les étudiants pourront notamment approfondir leurs connaissances sur les enjeux de l'Intelligence Artificielle et assisteront à la présentation d’Orange Digital Center et d’un Fab Lab. Programme du Séminaire de Digitalisation du Lycée Lumina Sophie. • ©Lycée Lumina Sophie En plus des conférences, les élèves pourront participer à des ateliers et des activités menées avec la Mairie du Lamentin sur le numérique résilient avec le Park Numérique. L’événement est organisé en collaboration avec Le Park Numérique, une organisation civique et sociale, qui œuvre pour le développement de tous les publics dans la culture digitale, pour l'autonomie numérique et l’appropriation des nouvelles technologies.

