Les femmes sans domicile fixe sont de plus nombreuses en Martinique

Leurs solitudes et leurs conditions de vie font d'elles des proies faciles, le nombre de femmes sans domicile fixe est croissant en Martinique. On ne connaît pas précisément l'ampleur du phénomène car beaucoup se cachent par pudeur ou pour éviter les agressions physiques. À (re)voir ce reportage de Sangha Fagour et Marc François Calmo

Sangha Fagour et Marc-François Calmo •

Selon le Samu Social qui organise des maraudes, ce sont souvent des femmes qui ont eu des problèmes intrafamiliaux qui se retrouvent dans la rue. Elles sont consommatrices de drogues et d'alcool, beaucoup ont moins de 30 ans et d'autres sont âgées entre 60 et 80 ans. Elles seraient entre 40 et 50 sur la conurbation de Fort-de-France.

