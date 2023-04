Les fonctionnaires d'Outre-mer sont minoritaires chez eux, des députés de gauche veulent un rééquilibrage

Davantage de cadres locaux dans les services publics en Outre-mer, c'est une proposition de loi portée par les députés de gauche. En commission des lois, la proposition a reçu une forte opposition des partis de droite et de la majorité présidentielle.

Joseph Nodin •

Dans les services de l'État en Outre-mer, il existe une surreprésentation des cadres venant de France au détriment des locaux, selon l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), rapportant des chiffres entre 2014 et 2019.

À la Martinique par exemple, 4O% des postes à responsabilités sont occupés par des fonctionnaires venant de l'hexagone, contre 10% de locaux.

"Il faut rééquilibrer ce rapport", déclarent les députés de gauche à l'Assemblée nationale. Ils sont porteurs d'une proposition de loi de la NUPES (La Nouvelle union populaire écologique et sociale ) et de LIOT (Le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires).

Les députés estiment qu'il est urgent d'agir et de faciliter le retour de ces cadres d'Outre-mer dans leurs pays respectifs.

Cette proposition a suscité des échanges parfois vifs au sein de la commission des lois de l'Assemblée Nationale.

"Nous avons vu des oppositions avec des schémas de pensée qui sont issus de la colonisation", commente la députée de La Réunion Emeline K / Bidi.