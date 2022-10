Les forces de l'ordre intensifient la lutte contre les rodéos urbains sur les routes de Martinique

La DTPN (Direction Territoriale de la Police Nationale) a mené une opération de contrôle anti-rodéos urbains au Lamentin, dans la nuit de jeudi 20 au vendredi 21 octobre 2022. Bilan de cette opération : 5 procédures délictuelles ont été initiées dont une pour rodéo motorisé, 25 contraventions ont été dressées, 2 véhicules immobilisés et 1 envoi en fourrière

Jean-Claude Samyde •

Les forces de l'ordre intensifient la lutte contre les rodéos urbains. Des pilotes de deux roues font courir des risques aux personnes qui se trouvent sur la voie publique. Les nombreux incidents liés à cette pratique ont mis de nouveau en lumière sa dangerosité. Une peine d'emprisonnement d'un an est prévue, couplée à une amende de 15.000 euros. La sanction peut même s'alourdir en cas de circonstances aggravantes.

Une opération anti-rodéo urbain a été menée sur plusieurs secteurs au Lamentin. • ©Police Nationale de Martinique

Une opération anti-rodéo urbain a été menée, dans la nuit de jeudi 20 au vendredi 21 octobre, sur les secteurs au Lamentin (place d’armes, RN 1 entre les rond-points gendarmerie et Brasserie Lorraine, au niveau de l’aéroport et du parking du magasin But).

Sur son compte Facebook, La DTPN (Direction Territoriale de la Police Nationale) précise qu'elle a engagé 46 personnels dont 22 militaires de la gendarmerie pour ce contrôle anti-rodéo.

Sur l'ensemble de l'opération, 75 véhicules et 140 personnes ont été contrôlés. 5 procédures délictuelles ont été initiées dont une pour rodéo motorisé. Les militaires ont aussi dressé 25 contraventions. Deux véhicules ont été immobilisés dont un a été mis en fourrière.