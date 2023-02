Les gendarmes arrêtent un homme soupçonné de viols en série notamment à Ducos

Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie qui tente de retrouver des femmes qui auraient été abusées par un homme qui vient d'être arrêté.

Franck Edmond-Mariette & Karl Sivatte •

Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie et sa section de recherches après l’interpellation d’un homme aujourd’hui (24 février 2023). Il est placé en détention.

De décembre à fin février dernier, il aurait agressé physiquement et sexuellement plusieurs femmes dans le secteur de Ducos et ses alentours.

L’individu était armé et parfois cagoulé, il circulait à bord d’une moto de marque japonaise.

Si plusieurs plaintes ont été déjà déposées et prises en compte, les enquêteurs poursuivent leurs investigations et veulent savoir si d’autres femmes auraient subi des agressions et ne l’auraient pas signalé.

La section de recherches de la gendarmerie de Fort-de-France invite toute personne ayant subi des violences et reconnaissant la description de cet homme à se faire connaître auprès de leurs services en appelant le 0596 57 09 31.