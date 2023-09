Les greffiers de Martinique réclament eux aussi des moyens humains, matériels et financiers

Comme dans l’hexagone, la mobilisation des greffiers ne faiblit pas en Martinique, où ces maillons essentiels de la chaîne judiciaire ont participé à la journée "justice morte", jeudi 21 septembre 2023.

Pour eux, "pas question de relâcher la pression sur le gouvernement" auquel ils réclament des moyens humains et matériels, ainsi qu'une revalorisation de leurs salaires.

Depuis l’entame de leur mouvement le 15 juin dernier, les négociations (toujours en cours) avec le ministère bloquent sur une cinquantaine d'euros supplémentaires s’agissant de la hausse salariale. Aux yeux des professionnels, ce n’est pas assez.

On demande des moyens matériels, on a des logiciels obsolètes (…). On demande également des moyens humains, on est en sous-effectif au niveau du greffe. On demande aussi des moyens financiers justement pour qu'on puisse avoir une revalorisation salariale. Il y a déjà eu 2 réunions qui malheureusement n'ont pas abouti par rapport à nos attentes, donc on est mobilisés pour que les choses puissent évoluer.