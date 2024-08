Les "hommes d'argile" de Martinique aspirent désormais à se produire sur scène

Forts de leur succès dans les rues lors du carnaval en particulier, les "hommes d'argile" de Martinique souhaitent maintenant se produire sur scène. Avec l'aval de la direction de l'association et de son chorégraphe (Jean-Claude Lamorandière), ces mimes s'inscrivent progressivement dans une démarche théâtrale, en prévision d'un grand spectacle vivant prévu en 2025.

Quand les "hommes d’argile" font le spectacle sur la voie publique, l'expression de leur visage, leur port et la terre cuite comme support, n'échappent pas à l'appréciation des spectateurs.

Le groupe, récemment en déplacement dans l'hexagone à travers plusieurs villes de Saône et Loire (en mai 2024), a été ovationné pour ses prestations, notamment sur un montage poétique avec des textes d'Aimé Césaire, chorégraphié par Jean-Claude Lamorandière..

L'expression de 25 ans de pantomime

Sylvain Filon dit Zébé, réalisateur de poteries, a eu voilà un peu plus de 25 ans, l'idée d'enduire des amis de terre rouge pour honorer une parade. L'idée a fait son chemin depuis et ce groupe est aujourd'hui l'une des attractions originales du carnaval martiniquais.

Sylvain Filon dit Zébé le leader du groupe • ©Daniel BETIS

Ce succès a interpellé le chorégraphe Jean-Claude Lamorandière, amoureux de l'art du mime, qui a accepté d'accompagner le groupe, lequel est aujourd'hui sollicité même sur les podiums de fêtes patronales.

Les hommes d'argile sur la scène à Toulon sur Arroux déclamant des textes de Césaire • ©Daniel BETIS

"Promouvoir l'art et la culture"

Jean-Claude Lamorandière espère maintenant ouvrir la voie du spectacle vivant à la troupe composée d'hommes et de femmmes, afin de promouvoir la culture martiniquaise à leur manière.

Les hommes d'argile en Bourgogne • ©Daniel BETIS

Le groupe de ZB en répétition à Monceaux Les Mines • ©Daniel BETIS

Un show en 2025 ?

Réaliser une chorégraphie n'est pas un exercice facile, car outre le talent artistique, il faut faire preuve de patience, notamment parce que les exécutants sont des amateurs. De plus, il est nécessaire de créer une forte adhésion pour aller plus loin.

C'est chose faite, avec désormais un objectif commun : être au rendez-vous de 2025 sur scène, pour un spectacle complet et pas juste une prestation de quelques minutes. Jean Claude qui depuis 1995 travaille avec le groupe est prêt.

Les "répétitions" ont déjà commencé et selon les membres, les premiers retours sont bons à l'issue de représentations plus longues, comme celles données dans le département de Saône et Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, à l'Est de la France.