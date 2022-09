Les journées européennes du patrimoine 2022 s'ouvrent sur le thème du patrimoine durable

La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP) c'est ce week-end (17 et 18 septembre 2022). Le public pourra découvrir des sites, des lieux, et mener sa réflexion sur le thème porteur de patrimoine durable. Consultez le programme.

Daniel Betis •

Les journées européennes du patrimoine mettent en lumière des sites, des lieux, des us et coutumes. Le thème 2022 "le patrimoine durable", lance la réflexion sur la transmission et la construction du patrimoine de demain.

Des manifestations sont prévues en grande partie samedi 17 et dimanche 18 septembre, mais dès ce vendredi 16 septembre 2022, certains organismes ouvrent leurs portes au public.

La commune de Grand-Rivière (Martinique) • ©Cap Nord

Programme du vendredi 16 septembre 2022

GRAND-RIVIERE

Le public après avoir emprunté les ponts métalliques sur la route, pourra visiter l'église catholique Sainte-Catherine, paroisse placée sous la protection de Sainte-Catherine d'Alexandrie, érigée en avril 1877. Cette église rénovée en 2007 a retrouvé son clocher original.

SAINT-PIERRE

La ludothèque de la ville propose un moment convivial autour des jeux de société. Située au Jardin Louis Ernoult, cette ludothèque est un foyer de transmission.

Le centre de découvertes des sciences de la terre propose une présentation active des livres de l'association AMI de Valer' Egouy. Il s'agit de "façades de villes" et "chemins des moulins" qui font partie du dispositif " c'est mon patrimoine", vendredi soir à 18h30.

couverture du livre patrimoine de l'Ami "Façades de villes" • ©Daniel Bétis

CARBET

Neisson l'une des distilleries de l'île, est prête a accueillir les visiteurs. Créée1931, la distillerie Neisson se trouve à l'entrée du Carbet et reste un lieu de mémoire et de traditions.

La distillerie Neisson au Carbet • ©JMC

FORT-DE-FRANCE

L'union des femmes, propose une exposition sur les charbonnières dans le cadre des journées matrimoine en son siège à Fort de France.

Les charbonnières du port de Fort-de-France en plein travail. • ©Collection Collectivité Territoriale de la Martinique - Archives

LORRAIN

La ville du Lorrain valorise l'église Sainte Hyacinthe. Mise en lumière ce vendredi soir à 19 heures. Il est prévu une procession avec les conques de lambi, avec la participation du groupe Watabwi.

Le monument aux morts du Lorrain en Martinique à quelques encablures de l'Eglise • ©Barret Jean-Baptiste

DIAMANT

"Tras Matjoukann an ba rézen", la ville du Diamant et l'espace muséographique proposent une ballade découverte commentée à travers les sous-bois du quartier Dizac, autour des contes et des jeux.

Consultez le programme ICI