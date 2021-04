Les lycéens reprennent les cours ce mardi en attendant des prises de décisions dans chaque établissement

Une délégation des lycéens de Martinique a rencontré les représentants du rectorat au cours d'une réunion lundi 26 avril. Après deux heures de discussion, les élèves ont acté le retour en classe mardi 27 et mercredi 28 avril en attendant les prises de décisions au niveau de chaque établissement.

Jean-Claude SAMYDE •

Une délégation des lycéens de Martinique a rencontre les représentants du rectorat au cours d'une réunion lundi 26 avril. Pour les élèves, deux élus du conseil académique de la vie lycéenne et cinq autres élèves constituaient le groupe chargé de mener les discussions.

Le rectorat était représenté par deux doyens du second degré (enseignement général, enseignement professionnel) et la conseillère technique du recteur "Etablissements et vie scolaire".

Depuis maintenant une semaine, une partie des élèves du second degré dénonce le dispositif sanitaire, inégal selon les établissements. Autre point de crispation : la cantine à cause de la limitation du nombre de personne par salle.

Des points abordés lors de cette réunion, sans qu’aucune réelle mesure ne soit prise…

(Re)voir le reportage d'Aurélie Treuil et Stéphane Petit-Frère

Reunion Rectorat

Les élèves ont acté le retour en classe mardi 27 et mercredi 28 avril en attendant les prises de décision au niveau de chaque lycée. Au moment des discussions lundi après-midi, quatre établissements étaient toujours bloqués selon le rectorat : le LPO de la jetée, le LP Châteaubœuf, les LGT Acajou 1 et 2.