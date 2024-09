Les manifestants délogés par les forces de l'ordre aux abords du port de Fort-de-France

Le rond-point de la présence africaine est quadrillé par les forces de l'ordre ce lundi 2 septembre 2024. Sur les côtés, les palettes en bois, les pneus et autres détritus qui entravaient le passage sont toujours visibles.

Des véhicules empêchent toujours l'accès au port. Selon les manifestants, il s'agirait de VHU (véhicules hors d'usage) installés par des inconnus.

Il y a peu de manifestants présents. Dans le calme, ils ont démonté les chapiteaux qui avaient été installés et déménagé l'espace.

Le Rassemblement pour la Protection des Peuples et des Ressources Afro-Caribéennes (RPPRAC972) a lancé depuis le 1er septembre une mobilisation contre la vie chère. Suite l'interpellation de l'un des responsables, Rodrigue Petitot appelé "Le R", les manifestants ont investi les abords du port.

Encore une fois, on constate que quand un peuple demande un plus de dignité, et surtout le respect de son porte-monnaie par rapport à la vie chère, Monsieur Jean-Christophe Bouvier et tous les préfets successifs, sans compter les procureurs, préfèrent nous envoyer les forces de l'ordre. Alors que le mot d'ordre était véritablement zéro violence. On ne pourra pas dire cette fois-ci qu'il ait de feu nulle part. Vous voyez d'où les flammes arrivent. Si c'est le brasier qu'ils cherchent, nous allons devoir jouer les pompiers pyromanes.