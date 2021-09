Les messages de la rappeuse Nicki Minaj sur une prétendue maladie aux testicules après le vaccin contre la Covid-19, sèment la discorde à Trinidad-et-Tobago

À Trinidad et Tobago, les autorités n’ont pas pris la blague. Il est assez difficile de convaincre les habitants à se faire vacciner contre la Covid-19 (seul 39,2% de la population est immunisé) sans que Nicki Minaj annonce à ses millions de fans que les testicules d’un ami de son cousin ont gonflé suite à la prise des doses contre le Coronavirus. Selon Nicki Minaj, sa fiancée l’aurait quitté à quelques semaines des noces.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied