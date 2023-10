Les militaires de Martinique s'entraînent en conditions réelles afin de mesurer leur réactivité

Depuis le Dumont d'Urville le Bâtiment de Soutien et d'Assistance Outre Mer (BSAOM), plusieurs centaines de militaires vont débarquer à pied et à bord de véhicules dans la baie du Marin ce lundi après-midi (9 octobre).

Des moyens humains et matériels sont mobilisé sur cette exercice.

Une opération impressionnante qui est en fait la première phase d'un exercice des Forces Armées aux Antilles baptisé "Madiana 2023". Une simulation sur un théâtre d'opérations selon un scénario adapté aux milieux.

Nous arrivons par les moyens maritimes. La spécialité des troupes de marine est justement de pouvoir venir de la mer pour être débarqué à terre puis évoluer à pied ou en véhicule. Après les troupes vont continuer à progresser et remonter du Marin vers Sainte-Anne puis le Vauclin pour à terme, jeudi, être au niveau de la Pointe Faula. Nous allons simuler des attaques sur la route. Il faut les entraîner à réagir face à ce type de situation. Ils vont récupérer des ressortissants sur différents points pour les centraliser à la Pointe Faula où l'on va simuler l'évacuation. Il s'agit du même exercice avec différentes phases. D'abord nous arrivons sur le territoire au Marin. Ensuite nous nous déployons dans le Sud et nous sécurisons la zone. Nous récupérons les ressortissants. Une fois que nous récupérons tout le monde, nous reportons avec eux en les évacuant.

Chaque année, les militaires du 33e régiment d'infanterie de marine effectuent deux exercices de ce type. L'un de dimension internationale privilégie les opérations avec les pays de la zone. L’autre qui se tient entre ce lundi 9 et le vendredi 13 octobre 2023 permet la collaboration entre les armées. Ainsi, même si c'est le régiment du 33e Rima qui est leader sur la manœuvre, il est renforcé par des moyens aériens des forces armées de Guyane et des moyens maritimes de la marine nationale.

Ces exercices servent d'entraînement au régiment. Nous sommes basés en Martinique et notre mission première est d'être prêt à intervenir dans la région Caraïbes en cas de catastrophes naturelles ou de situation sécuritaire qui pourrait se dégrader et ainsi être amené sous mandat de l'ONU ou du pays d'intervenir pour venir en aide à la population et aller chercher des ressortissants français et/ou ayant droit qui pourraient être bloqués dans ces régions. Les militaires doivent être prêts à intervenir si quelque chose se passe. La vie du militaire est de l'entraînement en permanence.