Les motards de Martinique se mobilisent pour dire "non" au contrôle technique obligatoire

200 motos sur la route, cela ne passe pas inaperçu. Et c'est exactement l'objectif de ces motards mobilisés ce samedi 4 mai 2024. L'appel a été lancé par les 7 clubs de motos répertoriés de Martinique pour dire "non" à l'obligation du contrôle technique en vigueur depuis le 15 avril.

Nous souhaitons nous faire entendre et sensibiliser afin d'expliquer que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne passerons pas au contrôle technique. Tout bon motard et tout vrai motard entretiennent sa moto. La loi a été votée et appliquée donc nous ne pouvons rien y faire. Quand vous êtes motard et que vous regardez l'état des routes. Cela fait plus de dégâts que les motos soi-disant mal entretenues. Nous trouvons que c'est du racket, donc nous appelons au boycott.