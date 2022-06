Les orthophonistes de Martinique expliquent aux aidants comment s’y prendre avec les personnes aphasiques

Être aidant d’un proche aphasique (conjoint, parent, enfant…), "c’est vivre au quotidien avec une personne ayant perdu totalement ou partiellement le langage". Toute personne peut devenir aphasique, quel que soit son âge, du jour au lendemain, à la suite d’une lésion cérébrale.

Avec une aphasie, c’est la vie familiale qui est totalement perturbée. Le soutien psychologique est donc nécessaire pour tous.

La reconstruction d’une nouvelle vie doit être accompagnée. Or la plupart du temps le soutien psychologique est insuffisant en France et il faut le développer pour l’aphasique qui évidemment se trouve muré, mais aussi pour les proches (…). Ce n’est pas évident pour des enfants par exemple, de comprendre que leur père ne sait plus parler, plus lire, plus compter, ne sait plus nécessairement jouer avec eux. Le conjoint doit assumer toutes les taches. Les rôles peuvent être inversés et cela peut être mal vécu, parfois avec agressivité.